Les forces israéliennes tuent deux Palestiniens en Cisjordanie

RAMALLAH, Cisjordanie, 4 décembre (Reuters) - Les forces israéliennes ont tué lundi deux Palestiniens qui se trouvaient à bord d'une voiture et en ont arrêté deux autres lors d'une opération en Cisjordanie occupée, rapporte l'agence de presse palestinienne WAFA, sans plus de détails. Interrogé au sujet de ces événements survenus au cours de la nuit à Qalqilya, un porte-parole de l'armée israélienne a seulement déclaré qu'"il y a eu une activité antiterroriste à cet endroit" et que des précisions seraient fournies ultérieurement. La Cisjordanie connaît une recrudescence des violences parallèlement au conflit dans la bande de Gaza, autre territoire palestinien, déclenché par l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre. (Reportage Dan Williams et Ali Sawafta, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)