Les forces israéliennes tuent deux Palestiniens dans un affrontement en Cisjordanie

NAPLOUSE, Cisjordanie (Reuters) - Les forces israéliennes ont tué deux activistes palestiniens dimanche avant l'aube lors d'un affrontement à Naplouse, en Cisjordanie, ont déclaré des responsables palestiniens et israéliens.

Le ministère palestinien de la Santé a fait état de deux hommes tués et de six autres blessés lors de cet incident survenu aux abords d'une maison de Naplouse. Les Brigades des martyrs d'Al Aksa, groupe affilié au Fatah, ont déclaré que les deux hommes tués faisaient partie de ses membres.

Les forces israéliennes se sont rendues devant cette maison pour arrêter un suspect recherché, elles ont alors été la cible de tirs et "ont riposté à l'aide de tirs à balles réelles et d'autres moyens jusqu'à ce que les terroristes à l'intérieur de la maison et sur le toit soient neutralisés", ont dit les autorités israéliennes.

Un voisin, Nasser Estitya, a dit avoir entendu des tirs en provenance de l'intérieur de la maison avant les tirs israéliens. "Ils criaient le nom d'une personne, lui demandant de se rendre", a-t-il dit.

Des photos prises sur place montrent qu'une partie de l'étage supérieur de la maison a été détruit.

"Un nouveau crime commis par les forces d'occupation dans la vieille ville de #Naplouse, où des martyrs sont tombés et beaucoup ont été blessés", a écrit le responsable palestinien Hussein al Cheikh sur Twitter. "Nous condamnons ce crime avec fermeté et nous tenons l'occupation responsable de ses répercussions."

Les négociations de paix entre Israël et les Palestiniens sont au point mort depuis 2014.

Israël a intensifié ses interventions en Cisjordanie ces derniers mois à la suite de plusieurs attaques meurtrières sur son territoire.

(Reportage Ali Sawafta, avec Nidal al-Mughrabi à Gaza et Maayan Lubell à Jérusalem, version française Bertrand Boucey)