Les fonds de pension britanniques confrontés à leur surexposition au non côté

par Naomi Rovnick et Carolyn Cohn LONDRES, 9 octobre (Reuters) - Les fonds de pension britanniques surexposé aux actifs privés se précipitent pour vendre leurs investissements dans le non coté, souvent avec une décote, alors que les régulateurs s'interrogent sur la valeur réelle des investissements allant de l'immobilier au capital-investissement, d'après des sources du secteur. Les régulateurs mondiaux s'inquiètent sur la valeur des actifs dits privés dont la valeur sur le papier n'a pas encore été revue à la baisse, alors que des marchés cotés comme celui de l'obligataire ont affiché des pertes historiques en raison de la hausse des coûts d'emprunt. Les fonds de pension à prestations définies, représentant 1.800 milliard de livres (2.079 milliards d'euros) et qui ont été à l'origine d'un crash du marché des souverains britanniques il y a un an, est l'un des secteurs les plus exposés aux actifs non cotés, difficiles à valoriser dans un contexte de resserrement des conditions financières. Selon plusieurs sources du secteur, ces organismes de pension pour les retraités du secteur public et de certaines entreprises privées, vendent des immeubles de bureaux et des participations dans des sociétés de capital-investissement avec de fortes décotes par rapport à la valeur comptable. L'autorité financière britannique (Financial Conduct Authority) est particulièrement inquiète de la situation du marché, et se prépare à examiner la manière dont les valorisations des actifs privés sont effectuées, notamment pour déterminer si les risques de survalorisation pourraient avoir un impact sur les banques. De nombreux actifs sont devenus difficiles à valoriser, en particulier dans le domaine de l'immobilier où les transactions se sont effondrées. "Il y a eu très peu de possibilités de valoriser les actifs (privés)", pour Con Keating, responsable de la recherche au Brighton Rock Group, une compagnie d'assurance pour les régimes de retraite. "C'est de la comptabilité à la noix". Les fonds de pension à prestations définies se sont retrouvés en difficulté il y a un an, après qu'une hausse des rendements des obligations d'État les a contraints à chercher des liquidités pour couvrir les appels de marge sur des produits dérivés destinés à couvrir leurs obligations de versements de retraites dans le contexte d'un marché obligataire relativement stable et à faible rendement. Alors que les rendements obligataires se rapprochent des niveaux auxquels les fonds de pension étaient habitués avant la crise de 2008, leur surexposition aux actifs illiquides pourrait les mettre à court de liquidités en cas de nouvelle crise, selon des sources du secteur. Les ventes de ces actifs à des prix réduits restreignent également leur position de financement, ont-elles ajouté. "Personne ne sait d'où viendra la prochaine explosion des retraites", a déclaré Henry Tapper, fondateur du groupe d'analyse du marché des retraites AgeWage. "Mais nous ne sommes pas sûrs des valorisations du marché privé. RUÉE VERS LA SORTIE Les fonds de pension à prestations définies vendent des actifs illiquides avec des décotes allant jusqu'à 40% par rapport à leur valeur comptable, a déclaré Paul Kitson, responsable britannique du conseil en matière de pensions chez EY. Selon lui, la vente massive de biens immobiliers commerciaux et de participations dans des sociétés de capital-investissement par les fonds de pension soulève des questions sur la valorisation des actifs privés. Les marchés immobiliers en Allemagne et en Suède, par exemple, déclinent de manière importante, tandis que les bureaux vacants à Londres n'ont jamais été aussi nombreux depuis trois décennies. Pourtant, un indice des rendements des fonds immobiliers mondiaux produit par Burgiss n'a baissé que de 0,7% au cours du trimestre qui s'est achevé en juin. "Le marché de l'immobilier est déprimé", a déclaré Ben Leach, responsable des solutions pour les marchés privés chez le consultant en investissement Willis Towers Watson, ajoutant que les fonds de pension vendaient des immeubles de bureaux avec des décotes de 35%. "C'est la bonne approche que d'examiner de près les valorisations sur les marchés privés. Dans un rapport publié le mois dernier, l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a déclaré que ces valorisations étaient "inévitablement périmées", de nombreux fonds privés ne valorisants leurs actifs que tous les trimestres, voire tous les ans, alors que les titres cotés le sont plusieurs fois par minute. PRIVATE EQUITY L'immobilier n'est pas le seul secteur à inquiéter. L'indice Burgiss des performances des rachats d'entreprises par des fonds de capital-investissement, qui prend en compte les liquidités générées et l'évolution de la valeur des entreprises, montre que les gérants mondiaux de ces fonds ont enregistré un gain de 2,8% au cours des premier et deuxième trimestres de 2023. Mais dans les transactions où les sociétés de capital-investissement et les investisseurs achètent et vendent des portefeuilles d'investissements, les actifs sont valorisés à des valeurs plus faibles. Wilfred Small, directeur général de la société de capital-investissement Ardian, a déclaré que les participations dans les fonds de rachat se vendaient à environ 85 centimes du dollar sur le marché secondaire depuis "début 2022", lorsque les banques centrales ont commencé à relever les taux, les vendeurs acceptant des décotes en échange de liquidités. Selon Numis Securities, les fonds d'investissement cotés au Royaume-Uni qui détiennent des portefeuilles de capital-investissement se négocient avec une décote moyenne de 27% par rapport à la valeur nette (NAV) qu'ils déclarent pour leurs portefeuilles. La décote moyenne dans le secteur des fonds d'investissement est de 15%. (Reportage additionnel Sinead Cruise à London, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)