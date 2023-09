Les fonctionnaires chinois interdits d'utiliser un iPhone au travail

Les fonctionnaires chinois interdits d'utiliser un iPhone au travail













6 septembre (Reuters) - La Chine a interdit à ses fonctionnaires d'Etat d'utiliser un iPhone d'Apple ainsi que d'autres modèles de smartphones étrangers au travail, rapporte mercredi le Wall Street Journal (WSJ), citant des sources proches du dossier. L'interdiction a été mise en place par des supérieurs hiérarchiques ces dernières semaines mais l'ampleur de la mesure n'est pas clairement établie, selon le WSJ. Le média américain ne cite pas d'autres marques de smartphones concernées par la mesure. Ni Apple, ni le Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'Etat chinois n'ont répondu dans l'immédiat aux sollicitations de Reuters. L'inquiétude des autorités chinoises ne cesse de grandir concernant la sécurité des données et Pékin a mis en place des cadres juridiques pour les entreprises en ce sens. En mai, le gouvernement chinois a exhorté les grandes entreprises d'Etat à jouer un rôle primordial pour atteindre son objectif d'indépendance technologique, dans un contexte de tensions croissantes avec les Etats-Unis, notamment autour des semi-conducteurs. La Maison Blanche a commencé à interdire certains investissements américains dans des technologies sensibles en Chine et prévoit de finaliser prochainement les vastes restrictions à l'exportation de semi-conducteurs avancés annoncées en octobre. (Rédigé par Baranjot Kaur à Bangalore, version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)