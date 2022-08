Les flux sur les fonds obligataires au plus haut depuis novembre 2021

par Lucy Raitano

LONDRES (Reuters) - Les fonds obligataires ont attiré 11,7 milliards de dollars (11,4 milliards d'euros) sur la semaine au 3 août, le montant hebdomadaire le plus élevé enregistré pour cette catégorie depuis novembre 2021, tandis que les fonds actions ont enregistré des sorties, montrent vendredi les statistiques de BofA qui suggèrent que les investisseurs sont de plus en plus inquiets face aux perspectives moroses pour l'économie mondiale.

Les fonds actions ont affiché des sorties de 2,6 milliards de dollars, selon l'étude de la banque américaine qui s'appuie sur des données d'EPFR. Il s'agit de la 25e semaine de décollecte.

Contre la tendance, les actions du secteur financier ont enregistré leur première collecte depuis mars 2022 (un milliard de dollars) et les actions liées à la consommation ont aussi les faveur des investisseurs avec des souscriptions pour 1,2 milliard de dollars.

Les analystes de BofA ont également déclaré que leur indicateur "Bull & Bear" du climat des marchés financiers reste à un niveau "extrêmement baissier".

