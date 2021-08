Les fleurettistes français médaillés d'or

par Martin Schmuda (iDalgo)

Battue par les Russes en finale à Rio en 2016, l'Équipe de France de fleuret par équipes a pris sa revanche aujourd'hui (45-28) pour s'adjuger son premier titre olympique dans la discipline depuis 2000. Julien Mertine et Erwann Le Péchoux ont rapidement fait la différence face aux frères Borodachev (10-5). Enzo Lefort parvenait à chacun de ses passages à creuser l'écart jusqu'à donner 13 touches d'avance aux Tricolores (37-24). Pour la dernière compétition de sa carrière, Le Péchoux a eu l'honneur de conclure la finale. Le fleurettiste de 39 ans a offert à la France son cinquième sacre dans ces Jeux et complète son palmarès avec le seul titre qui lui manquait. L'escrime française repart de Tokyo avec cinq breloques dont deux en or avec celle de Romain Cannone.