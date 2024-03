Les finances de l'Autorité palestinienne renflouées via la Norvège

OSLO, 29 février (Reuters) - Israël a transféré à l'Autorité palestinienne 114 millions de dollars (105,1 millions d'euros) au titre des recettes de dédouanement que les autorités israéliennes ont gelées après l'attaque du Hamas du 7 octobre, a déclaré jeudi le gouvernement norvégien. D'autres fonds, essentiels à la survie financière des Palestiniens, devraient suivre dans les prochains jours. La Norvège, qui sert d'intermédiaire, a annoncé le 18 février un accord entre les deux parties pour un transfert des taxes collectées par Israël pour le compte de l'Autorité palestinienne, en vertu d'un accord scellé en 1994. Ces transferts étaient mensuels avant le déclenchement du conflit. "Cet argent est absolument nécessaire pour empêcher l'effondrement de l'Autorité palestinienne, pour que les Palestiniens bénéficient de services vitaux et que les enseignants et personnels de santé soient payés", a dit le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Store. (Reportage Terje Solsvik, version française Sophie Louet, édité par Kate Entringer)