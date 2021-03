Les films "Nomadland" et "Borat 2" primés aux Golden Globes

Crédit photo © Reuters

par Jill Serjeant

LOS ANGELES (Reuters) - Le long-métrage dramatique "Nomadland" et la comédie satirique "Borat 2, le film d'après" ont été récompensés dimanche soir lors d'une cérémonie des Golden Globes majoritairement virtuelle du fait de la crise sanitaire du coronavirus et marquée par des appels à davantage de diversité dans les sélections.

Victorieux de la prestigieuse récompense de meilleur film dramatique, "Nomadland", qui suit le parcours de nomades vivant dans des fourgonnettes dans une Amérique frappée par la récession, a aussi remporté le Golden Globe de la meilleure réalisation pour Chloe Zhao. Celle-ci est seulement la deuxième femme et la première d'origine asiatique à recevoir le prix de meilleur réalisateur.

Sacha Baron Cohen, le créateur de Borat dont la suite a été produite par les studios Amazon, a été désigné meilleur acteur dans une comédie, tandis qu'Andra Day a créé la surprise en étant sacrée meilleure actrice dans un film dramatique pour son interprétation de la chanteuse Billie Holliday dans "Billie Holliday, une affaire d'Etat".

Netflix a été à l'honneur au palmarès des séries, avec des récompenses pour "Le Jeu de la Dame" et "The Crown", dont les acteurs Emma Corrin - qui interprète la jeune Princesse Diana -, Josh O'Connor et Gillian Anderson ont aussi remporté des Golden Globes.

En revanche, le long-métrage "Mank" produit par la plateforme de streaming a fini bredouille malgré six nominations - un record pour cette édition 2021.

Connu du grand public pour son rôle phare dans "Black Panther", Chadwick Boseman, décédé l'an dernier d'un cancer à l'âge de 43 ans, a été récompensé à titre posthume du Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique pour sa prestation dans "Le blues de Ma Rainey".

(Jill Serjeant, avec Lisa Richwine et Nichola Groom; version française Jean Terzian)