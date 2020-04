Les films empêchés de sortir en salles par le coronavirus éligibles aux Oscars

Crédit photo © Reuters

LOS ANGELES (Reuters) - Les films diffusés uniquement sur les plate-formes de streaming ou en vidéo à la demande pendant que les salles de cinéma sont fermées à cause de l'épidémie de coronavirus seront éligibles aux nominations pour les Oscars l'an prochain, ont déclaré mardi les organisateurs de la cérémonie.

Cette mesure temporaire s'appliquera seulement pour la cérémonie 2021 et prendra fin dès lors que les salles de cinéma pourront rouvrir à travers les Etats-Unis, a précisé dans un communiqué l'Academy Of Motion Picture Arts and Sciences.

Jusqu'à présent, un film devait être diffusé en salle à Los Angeles pendant au moins sept jours pour pouvoir prétendre faire partie des nommés aux Oscars.

Les dirigeants de l'Academy ont réaffirmé dans le communiqué leur "engagement" envers cette règle et souligné que la mesure annoncée mardi constituait seulement une "exception" due à la pandémie "historiquement tragique" du COVID-19.

Les plate-formes de streaming, en premier lieu desquelles Netflix, ont bouleversé l'industrie cinématographique en attirant des stars de Hollywood et en produisant des long-métrages récompensés dans des festivals à travers le monde - comme le film "Roma", produit par Netflix, qui a remporté l'an dernier l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.

(Jill Serjeant; version française Jean Terzian)