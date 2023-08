Les Fidji vont signer un accord en matière de défense avec la France

Les Fidji vont signer un accord en matière de défense avec la France













par Kirsty Needham SYDNEY, 31 août (Reuters) - Les Fidji vont signer un accord de défense avec la France, après que le conseil des ministres de l'archipel l'aura approuvé, a annoncé jeudi le gouvernement fidjien dans un communiqué. Le président français, Emmanuel Macron, s'est rendu au mois de juillet dans le Pacifique, où il a dénoncé les comportements de prédateurs des grandes puissances dans la région. Les conseillers d'Emmanuel Macron ont indiqué que la France pouvait représenter une "alternative" et aider les nations insulaires à diversifier leurs partenariats sans devenir dépendantes d'un seul pays. Dans un communiqué publié jeudi, le bureau du Premier ministre fidjien a déclaré que son cabinet avait discuter de la coopération entre la France et les Fidji en matière de défense, et approuvé un accord de statut des forces. L'accord couvre notamment les domaines de la recherche conjointe en matière de technologie de défense, la formation, le soutien logistique et l'assistance humanitaire et d'urgence. "L'accord fournit un cadre de coopération et d'assistance par le biais d'échanges militaires et de partage d'expertise entre les forces militaires de la République des Fidji et les forces de défense de la République française", indique le communiqué. Un document sera signé par les deux parties, précise le communiqué. L'ambassade de France aux Fidji n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage Kirsty Needham; version française Camille Raynaud)