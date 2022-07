Les feux de forêt en Espagne et au Maroc causent des émissions de carbone record

par Kate Abnett

BRUXELLES, 19 juillet (Reuters) - Les incendies de forêts en Espagne et au Maroc ont produit plus d'émissions de carbone en juin et juillet de cette année que durant la même période toutes années confondues depuis 2003, indique Copernicus, programme de l'Union européenne sur l'état de la Terre.

Les feux en Espagne ont produit 1,3 million de tonnes d'émissions de CO2 de juin au 17 juillet, la quantité la plus élevée jamais enregistrée sur cette période depuis le lancement de la base de données Copernicus.

Avec plus de 30 incendies toujours en cours ce mardi, l'Espagne a dépassé son précédent record de 1,1 million de tonnes d'émissions de CO2 datant de juin-juillet 2012.

"Les émissions pour l'Espagne sont déjà plus élevées que ce qu'elles ont été au cours des 20 dernières années", a déclaré à Reuters Mark Parrington, chercheur pour Copernicus.

Le Maroc a également atteint un nouveau record de 480.000 tonnes d'émissions de CO2 en raison des incendies de forêt en juin-juillet de cette année.

Les feux de forêt ont rejeté 1,76 milliard de tonnes de CO2 dans le monde en 2021.

La France est également proche de dépasser son niveau d'émissions causées par des feux de forêt. Les incendies ont émis 344.000 tonnes de CO2 en juin-juillet, un record depuis juin-juillet 2003. (Reportage Kate Abnett; version Française Charlotte Lavin, édité par Sophie Louet)