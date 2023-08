Les feux continuent de sévir en Europe, la Turquie ferme les Dardanelles

par Karolina Tagaris et Ezgi Erkoyun ATHENES/ISTANBUL (Reuters) - Des températures étouffantes continuent mercredi d'attiser des feux de forêt et ont amené les autorités à lancer des alertes sanitaires à travers l'Europe, où 20 personnes sont déjà mortes en Grèce, alors que les incendies ont contraint la Turquie à suspendre la navigation dans le détroit des Dardanelles. La France, qui a connu mardi sa journée la plus chaude après un 15 août, a placé 19 départements en alerte rouge canicule. En Grèce, les pompiers poursuivent leur lutte engagée mardi contre un incendie près d'Athènes. Les autorités ont prévenu que la chaleur et le vent pourraient attiser de nouveaux feux au lendemain de la découverte de 18 corps calcinés, probablement ceux de migrants, dans une forêt du nord du pays. Au nord de la capitale grecque, près de 150 personnes ont été évacuées par bus de maisons de retraites. Dans le camp de migrants d'Amygdaleza, 700 personnes ont été évacuées, a déclaré un responsable du ministère de l'Immigration. Les pompiers, appuyés par des moyens aériens fournis en partie par d'autres Etats européens, luttaient pour contenir un feu qui a brûlé habitations et véhicules dans le village de Fyli. Les habitants ont fui à pied, le visage couvert pour se protéger des fumées alors que les bénévoles tentaient de sauver des brebis en les entassant dans des voitures. Depuis vendredi, 355 feux de forêts se sont déclarés, dont 209 dans les 48 dernières heures, selon le ministre grec de la Crise climatique et de la protection civile, Vassilis Kikilias. Près du port d'Alexandroupolis (nord-est), les feux ont donné une couleur orangée au ciel et les autorités s'employaient à identifier les 18 corps découverts mardi dans la forêt de Dadia dans la région d'Evros, près de la frontière avec la Turquie, un passage très emprunté par les migrants venus d'Asie et du Moyen-Orient sur leur route vers l'Union européenne. CARGO SUSPENDU En Turquie, les autorités ont temporairement bloqué la navigation dans le détroit des Dardanelles pour permettre aux Canadair de se réapprovisionner en eau, provoquant une file d'attente d'une centaine de cargos. Le détroit, qui relie la mer Egée et la mer Noire via la mer de Marmara, est une route maritime importante pour le commerce de pétrole et de céréales, notamment. En France, les températures devraient atteindre 42 degrés Celsius ce mercredi dans le Sud et 19 départements ont été placés en vigilance rouge canicule par Météo France. En Espagne, qui traverse sa quatrième canicule de l'été, les personnes qui reçoivent normalement de la nourriture et d'autres produits de première nécessité de la part de la Fondation Madrina ont également reçu mercredi des ventilateurs pour faire face aux températures élevées. Les pompiers ont réussi à neutraliser un feu qui faisait rage depuis plusieurs jours à Tenerife, permettant à 8.000 personnes qui avaient fui de revenir sur l'île. Mais les agriculteurs locaux ont protesté contre l'utilisation d'eau, ressource rare sur l'île, pour combattre les feux et la police a annoncé l'arrestation d'un homme de 80 ans accusé d'avoir jeté des pierres contre un hélicoptère, contraint à un atterrissage d'urgence. L'Italie a émis une alerte rouge canicule dans 17 des 27 principales villes du pays, dont Rome, Milan, Florence et Venise, pour les journées de mercredi et jeudi. (Reportage par Karolina Tagaris, Alexandros Avramidis,Alexandros Avramidis, Ezgi Erkoyun, Zhifan Liu, Forrest Crellin,Nacho Doce, Violeta Santos Moura et Crispian Balmer; rédigé parCharlie Devereux; version française Zhifan Liu)