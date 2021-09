Les favorites sans trembler, bilan mitigé pour les Françaises

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Aucune surprise cette nuit pour les têtes de série de ce tournoi. La numéro 1 mondiale Ashleigh Barty s'est imposée sans aucun problème face à la Russe Véra Zvonareva (6-1/7-6). Même son de cloche pour Bianca Andreescu et Karolina Pliskova respectivement n°7 et 4 à la WTA. La Canadienne s'est défaite difficilement de la Suissesse Golubic en 3 manches (7-5/4-6/7-5) et 2 h 48 de jeu. La Tchèque, quant à elle, se qualifie au second tour aux dépens de l'Américaine McNally en deux petits sets (6-3/6-4).

Les tricolores quant à elles ont connu des fortunes diverses. Clara Burel ne franchit pas le cap du premier tour en s'inclinant 2 sets à 0 (7-5/6-0) face à la Danoise Tauson. Fiona Ferro, ne se loupe pas et se qualifie pour le second tour de la compétition en s'imposant assez facilement aux dépens de la Japonaise Nao Hibino en deux sets (6-1/6-4).