Les fans des Stones espèrent un nouvel album sous peu

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les fans des Rolling Stones pensent avoir décelé les indices de la parution prochaine d'un nouvel album du groupe de rock britannique dans une publicité parue le 17 août dans un petit journal local londonien. Même si les représentants des Stones se contentent d'un "no comment", plusieurs amateurs comme Simon Harper, fondateur de Clash Magazine, ont remarqué cette publicité cryptée pour une entreprise de réparation de verre baptisée "Hackney Diamonds", une maison fondée en 1962, soit l'âge des Stones. De "Satisfaction" à "Gimme Shelter", le texte reprend les titres les plus légendaires du groupe et annonce l'ouverture d'une nouvelle boutique en septembre. Les Rolling Stones n'ont plus publié d'album original depuis "A Bigger Bang" en 2005. Ils ont célébré l'an dernier leur 60e anniversaire par une tournée européenne, un an après la mort de leur batteur Charlie Watts. (Farouq Suleiman, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)