Les fabricants turcs de vêtements s'alarment d'une hausse des coûts de production

ISTANBUL (Reuters) - Les fabricants turcs de vêtements, importants fournisseurs de l'Europe, doivent faire face à des coûts de production plus élevés et risquent de se laisser distancer par leurs concurrents asiatiques, après le relèvement par Ankara de taxes sur les importations de textiles, s'alarment les dirigeants du secteur. La semaine dernière, Ankara a augmenté de 30% à 100% les droits de douane sur des centaines de produits textiles dans le but de soutenir les fabricants locaux de fils et de tissus qui ont lancé un appel à l'aide face à une vague d'importations moins chères. Selon les représentants du secteur de l'habillement, les nouvelles taxes pèsent sur l'industrie, premier employeur en Turquie et qui fournit des marques européennes telles que H&M, Mango, Adidas, Puma et Inditex. Des suppressions d'emplois pourraient avoir lieu, à mesure que les coûts d'importation augmentent et que les producteurs turcs perdent des parts de marché au profit du Bangladesh ou du Vietnam, préviennent-ils. Les exportateurs peuvent techniquement demander à être exonérés de cette taxe, mais des sources affirment que le régime d'exonération est coûteux, prend du temps, et ne fonctionne pas pour de nombreuses entreprises. Selon Seref Fayat, président de l'Assemblée turque de l'industrie de l'habillement, qui dépend du regroupement national des chambres de commerce TOBB, le prix d'un T-shirt fabriqué en Turquie est aujourd'hui 40% plus élevé pour un acheteur européen que celui d'un T-shirt fabriqué au Bangladesh. AVANTAGE CONCURRENTIEL L'année dernière, le volume des exportations turques s'élevait à 10,4 milliards de dollars (9,54 milliards d'euros) pour le textile et 21,2 milliards de dollars pour les vêtements, au cinquième et au sixième rang mondial. Selon les données de la Confédération européenne de l'habillement et du textile, la Turquie est le deuxième fournisseur de textile et le troisième fournisseur de vêtements de l'Union européenne. Toutefois, sa part du marché européen est tombée à 12,7% l'année dernière, contre 13,8% en 2021. Les exportations de textile et d'habillement ont chuté de plus de 8% jusqu'en octobre de cette année, alors qu'elles sont restées stables au niveau mondial, selon les données du secteur. "J'ai presque arrêté la production et supprimé la plupart des emplois dans mon usine de fil - et je ne suis pas le seul dans cette situation", a déclaré Fatih Bilici, qui dirige une usine de fil basée à Osmaniye et qui approvisionne les marchés locaux et étrangers. "Ma production me coûte 3,20 dollars par kilo, alors que mon concurrent ouzbek la vend à 2,70 dollars. Comment puis-je être compétitif ?" D'après Seref Fayat, le secteur du textile et de l'habillement en Turquie a supprimé 170.000 emplois depuis le début de l'année et ce nombre pourrait atteindre 200.000 d'ici la fin 2023. (Reportage Ceyda Caglayan ; avec la contribution de Corina Rodriguez à Madrid et Helen Reid à Londres ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)