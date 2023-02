Les exportations de vins et spiritueux français à un nouveau record en 2022

Les exportations de vins et spiritueux français à un nouveau record en 2022













PARIS, 14 février (Reuters) - Les exportations de vins et spiritueux français ont atteint un nouveau record l'an dernier à la faveur d'une hausse des prix, une tendance qui devrait se poursuivre cette année alors que les consommateurs chinois retournent au restaurant et partent à nouveau en voyage, selon la fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France (FEVS). Les exportations de vins et spiritueux - le deuxième poste d'exportations pour la France après l'aéronautique - ont atteint 17,2 milliards d'euros en 2022, en hausse de 10,8%, en dépit d'un recul de 3,8% des volumes lié à la faible production de 2021 et aux tensions géopolitiques et logistiques. Les exportations vers les Etats-Unis, le premier marché de la France pour les vins et spiritueux, ont augmenté de 14% l'an dernier à 4,7 milliards d'euros et représentent désormais plus d'un quart des exportations totales en valeur. "Les Etats-Unis confirment leur rôle de locomotive des exportations françaises de vins et spiritueux", a commenté auprès de Reuters le président de la FEVS, César Giron. Les exportations vers le Royaume-Uni ont progressé de 7% en valeur, à 1,7 milliard d'euros, aidées par la hausse des prix. En Chine, la politique stricte de "zéro-Covid" a pesé sur les exportations de vins et spiritueux dans la région en 2022 mais un rebond est attendu en 2023 avec l'assouplissement des restrictions. "Depuis le nouvel an chinois début février (...) les restaurants et les hôtels sont pleins, les gens veulent se voir donc je m'attends à un rebond dans les mois à venir en termes de vins et spiritueux en Chine", a indiqué César Giron. La reprise des voyages par les Chinois devrait aussi soutenir les ventes en "duty free", ajoute-t-il. La guerre en Ukraine a réduit de moitié les exportations vers la Russie, qui reste un petit marché pour la France, souligne César Giron. Le conflit a surtout un effet indirect lié à la hausse des prix de l'énergie et des céréales nécessaires à la fabrication de la vodka. (Rédigé par Sybille de la Hamaïde, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)