Les exportations de pétrole kazakh via la Russie perturbées par des équipements endommagés

MOSCOU (Reuters) - L'Europe est confrontée à de nouvelles perturbations de son approvisionnement énergétique en raison de dommages sur un réseau d'oléoducs qui transporte le pétrole du Kazakhstan via la Russie, a déclaré lundi l'opérateur de l'oléoduc CPC.

L'opérateur, qui transporte le pétrole du Kazakhstan vers les marchés mondiaux via la Russie et traite environ 1% du pétrole mondial, a déclaré que les exportations à partir de deux de ses trois points d'amarrage (SPM) dans un terminal de la mer Noire avaient été suspendues, confirmant une information rapportée samedi par Reuters.

Les gouvernements occidentaux accusent la Russie de restreindre les flux d'énergie vers l'Europe en représailles des sanctions prises en réponse à la guerre en Ukraine, que le Kremlin qualifie d'opération spéciale. Moscou, qui rejette ces allégations, pointe du doigt les sanctions ainsi que des problèmes techniques.

CPC, dont le principal actionnaire Transneft a le monopole sur les oléoducs en Russie, a déclaré lundi avoir dû suspendre les chargements à partir de ses points d'amarrage SPM-1 et SPM-2 en raison de dommages aux "points de fixation des manchons sous-marins aux réservoirs de flottaison".

La société a déclaré que les chargements n'étaient traités qu'à partir de SPM-3 et que les demandes devraient donc être réduites.

Tengizchevroil, coentreprise qui représente Chevron et Exxon dans l'exploitation du gisement pétrolier Tengiz, n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

TotalEnergies, également présent au Kazakhstan, n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire, tandis que Shell et Eni, qui sont actionnaires de CPC, n'ont pas souhaité commenter.

CPC a déclaré prévoir de remplacer des pièces sur les deux points d'amarrage concernés et chercher une organisation pour effectuer ces travaux, sans donner de calendrier.

Deux sources connaissant bien le dossier ont déclaré à Reuters qu'un seul SPM ne pouvait traiter que moins de 70% de la capacité habituelle du terminal, ce qui présage une baisse de la production kazakhe.

