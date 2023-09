Les exportations de carburant russe ne reprendront pas de sitôt, d'après Tass

Les exportations de carburant russe ne reprendront pas de sitôt, d'après Tass













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le ministre russe de l'Énergie, Nikolaï Choulginov, a déclaré jeudi que l'interdiction d'exporter du carburant ne sera pas levée de sitôt et restera en place jusqu'à ce que le marché intérieur se stabilise, a rapporté l'agence de presse russe Tass. Nikolaï Choulginov a également déclaré que certaines mesures supplémentaires pourraient être prises afin de faire face aux pénuries de carburant, selon l'agence de presse. "Je dirai une chose : les espoirs d'une levée rapide de l'interdiction d'exporter du carburant sont vains. La mesure durera aussi longtemps que nécessaire pour stabiliser l'approvisionnement en carburant et les prix", a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse Tass. La semaine dernière, le gouvernement russe a mis en place un moratoire sur les exportations d'essence et de diesel, excepté à destination de quatre anciens États soviétiques, pour tenter d'endiguer une augmentation des prix des carburants sur le marché domestique et de lutter contre les pénuries de carburant. Les analystes s'attendent à ce que les restrictions ne durent que quelques semaines, jusqu'à la fin de la saison des récoltes en Russie, lorsque la demande de carburant augmente. Mercredi, le président Vladimir Poutine a ordonné à son gouvernement de veiller à ce que les prix aux consommateurs des carburants se stabilisent et a préconisé la mise en place de mesures supplémentaires pour équilibrer le marché intérieur. (Rédigé par Vladimir Soldatkin, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)