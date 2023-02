Les exportations d'Airbus Defence & Space retardées par Berlin

par Sabine Siebold MUNICH (Reuters) - La lenteur des procédures d'autorisation d'exportation par le gouvernement allemand freine les livraisons d'Airbus Defence and Space à hauteur de plusieurs milliards d'euros, a déclaré dimanche le directeur général de la division. "Plusieurs pays sont intéressés par l'A400M (l'avion de transport militaire d'Airbus, ndlr). Malheureusement, nous avons des difficultés à obtenir les licences d'exportation allemandes à temps", a déclaré Michael Schoellhorn à Reuters à la conférence annuelle sur la sécurité à Munich. "Notre problème est que nous n'avons encore reçu aucun contrat de la 'Zeitenwende' et que des exportations importantes ne sont pas approuvées. Cela nous met dans une situation très insatisfaisante", a poursuivi le dirigeant. Michael Schoellhorn fait référence au fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée annoncé par le chancelier Olaf Scholz l'année dernière dans le cadre du "changement d'époque" ("Zeitenwende") théorisé devant le Bundestag peu après le début de la guerre en Ukraine. "Nous ne pouvons pas supporter les retards constants (dans les procédures d'exportation). Il est essentiel de planifier la sécurité", a déclaré Michael Schoellhorn. Il a ajouté que les commandes de différents équipements, pas seulement de l'A400M, étaient bloquées au niveau du gouvernement allemand, mais a refusé de donner plus de détail. "Au total, nous parlons de plusieurs milliards d'euros", a-t-il dit. (Sabine Siebold; version française Laetitia Volga)