Les exportations allemandes ont reculé plus que prévu en août

BERLIN, 5 octobre (Reuters) - Les exportations allemandes ont baissé de 1,2% en août par rapport au mois précédent, selon les données publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse de 0,4%. Les importations ont également baissé de manière inattendue de 0,4% sur le mois, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,5%. La balance du commerce extérieur a ainsi affiché un excédent de 16,6 milliards d'euros en août, contre un excédent révisé à la hausse de 17,7 milliards d'euros le mois précédent. Les exportations vers les pays de l'Union européenne ont baissé de 1,5% sur le mois, tandis que les exportations vers la Chine ont augmenté de 1,2%, selon le bureau. Le sentiment de l'industrie exportatrice allemande s'est nettement dégradé en septembre, selon une enquête Ifo, les exportations vers toutes les régions clés étant actuellement en déclin. (Reportage Miranda Murray, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)