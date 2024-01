Les explosions survenues en Iran ressemblent à une "attaque terroriste", selon un responsable américain

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les deux explosions survenues mercredi dans le sud-est de l'Iran qui ont fait près de 100 morts ressemblent à une "attaque terroriste" du type de celles perpétrées par le passé par le groupe Etat islamique (EI), a déclaré mercredi un haut responsable de l'administration Biden. "Cela ressemble à une attaque terroriste, du type de celles que l'EI a commises par le passé, et pour autant que nous le sachions, c'est en quelque sorte, je pense, notre hypothèse de départ à l'heure actuelle", a déclaré le responsable aux journalistes. Les explosions sont survenues alors qu'une foule était rassemblée dans un cimetière de Kerman où est enterré Qassem Soleimani, ancien chef de la force d'élite Al Qods des Gardiens de la révolution, tué le 3 janvier 2020 dans une frappe américaine en Irak, selon la télévision publique iranienne. Les attaques n'ont pas été revendiquées. (Reportage Steve Holland, Jonathan Landay et Eric Beech; version française Camille Raynaud)