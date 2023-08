Les évacuations continuent en Colombie-Britannique, ravagée par les incendies

KELOWNA, Colombie-Britannique (Reuters) - Les incendies de forêt en Colombie-Britannique, province de l'ouest du Canada, ont redoublé d'intensité samedi, conduisant à l'évacuation de milliers de personnes par les autorités, qui ont proclamé l'état d'urgence. Des incendies incontrôlables ont détruit de nombreuses propriétés et conduit à la fermeture de portions de l'autoroute qui relie la côte du Pacifique et le reste de l'ouest du Canada. "La situation actuelle est sombre", a déclaré samedi à la presse le Premier ministre Daniel Eby, selon qui quelque 35.000 personnes faisaient l'objet d'un ordre d'évacuation et 30.000 autres avaient reçus une alerte en ce sens. Les autorités ont dit être à la recherche d'hébergements pour les personnes évacuées. L'incendie est centré autour de Kelowna, ville de 150.000 habitants située à environ 300 kilomètres à l'est de Vancouver. Les incendies de forêt ne sont pas rares au Canada, mais ils sont d'une ampleur inédite cette année, selon les autorités. Environ 140.000 kilomètres carrés, soit la taille de l'État de New York, sont partis en fumée et le gouvernement pense que la saison des incendies pourrait durer jusqu'à l'automne. (Reportage Ismail Shakil à Ottawa ; version française Elizabeth Pineau)