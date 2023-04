Les évacuations continuent au Soudan, où les Etats-Unis annoncent une trêve

PARIS (Reuters) - Les évacuations de ressortissants étrangers se sont poursuivies lundi au Soudan, où plusieurs pays dont la France ont fermé jusqu'à nouvel ordre leur ambassade, alors que les Etats-Unis ont annoncé dans la soirée que les factions rivales s'étaient engagées à respecter une trêve de 72 heures. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a déclaré qu'au terme de deux jours de discussions intenses, une nouvelle proposition de cessez-le-feu avait été acceptée par l'armée régulière soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah el Bourhan et les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de "Hemedti", ce que les FSR ont confirmé. Les deux factions, dont les affrontements ont fait au moins 420 morts et 3.700 blessés depuis le 15 avril à Khartoum et dans le reste du pays, ont jusqu'à présent ignoré plusieurs annonces de trêve. Dans ce contexte, les évacuations de ressortissants étrangers se sont poursuivies lundi. De nouvelles rotations d'Airbus A400M de l'armée de l'air française ont ainsi eu lieu lundi entre Khartoum et Djibouti, ce qui a permis d'évacuer au total 491 personnes, dont 196 ressortissants français, a déclaré le Quai d'Orsay. "Les ministères de l'Europe et des Affaires étrangères et des Armées poursuivent leurs efforts pour assurer la mise en sécurité de nos compatriotes", ont-ils dit dans un communiqué conjoint. Les Etats-Unis ainsi que d'autres pays européens, dont l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie, ont procédé depuis dimanche à des évacuations. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a indiqué en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept à Luxembourg que plus d'un millier de ressortissants de l'UE avaient été évacués du Soudan. RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU Le Japon et la Chine, très présente économiquement au Soudan, s'emploient aussi à évacuer en urgence leurs ressortissants. Un convoi de 65 véhicules transportant des diplomates, des travailleurs humanitaires et des dizaines d'enfants a notamment parcouru les 800 km de route entre Khartoum et Port-Soudan, sur la mer Rouge. Plusieurs navires ont été dépêchés sur la place, dont la frégate française Lorraine, ont déclaré des sources à Reuters. La France comme la Suisse et la Suède ont annoncé la fermeture de leur ambassade au Soudan pour des raisons de sécurité. L'armée et les FSR, alliées lors du coup d'Etat militaire mené en 2021, deux ans après la chute de l'autocrate Omar el Béchir, ne sont pas parvenues à s'entendre lors de négociations sur l'intégration de l'unité paramilitaire au sein de l'armée régulière. Des combats terrestres et des frappes aériennes ont été signalés lundi après-midi à Omdurman, la ville jumelle de Khartoum, sur l'autre rive du Nil, avant que les Etats-Unis n'annoncent l'accord en vue d'une trêve. "Nous devons continuer à pousser en faveur d'un règlement politique. Nous ne pouvons pas permettre que le Soudan, qui est un pays très peuplé, implose car cela enverrait des ondes de choc dans toute l'Afrique", a déclaré lundi Josep Borrell. Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a appelé pour sa part le Conseil de sécurité à peser de tout son poids pour "éloigner le Soudan du bord du précipice". Le Conseil, qui est actuellement présidé par la Russie, dont le groupe de mercenaires Wagner est réputé proche des FSR du général Hemedti, doit se réunir mardi. Israël, qui a entamé une médiation entre les belligérants, a proposé de son côté d'accueillir sur son territoire les deux généraux rivaux pour ramener la paix. (Rédigé par Blandine Hénault et Tangi Salaün, avec les bureaux de Reuters, édité par Nicolas Delame et Kate Entringer)