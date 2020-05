Les Européens pourraient riposter à des annexions en Cisjordanie par Israël, déclare Le Drian

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France travaille avec d'autres pays européens pour définir une position voire une riposte communes en cas d'annexion par Israël des colonies juives de Cisjordanie, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

"Nous avons depuis quelques jours organisé de nombreuses rencontres par visioconférence (...) avec plusieurs de nos collègues européens (...) pour aboutir à une action commune de prévention et éventuellement de riposte si cette décision était prise", a-t-il déclaré lors d'une audition par la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.

Jean-Yves Le Drian a notamment cité l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, ou encore le Luxembourg et l'Irlande.

"L'annexion partielle de la Cisjordanie par Israël serait pour nous une violation grave (...) ça permettrait une occupation par la force, ce qui n'est pas acceptable et ça remettrait en cause de manière irréversible la solution à deux Etats et la recherche d'une paix durable", a-t-il estimé.

(Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)