Les Etats-Unis vont temporairement déployer 1.500 soldats à la frontière mexicaine

par Idrees Ali et Ted Hesson WASHINGTON (Reuters) - Le département américain de la Défense a confirmé mardi avoir approuvé l'envoi temporaire de 1.500 soldats supplémentaires à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, confirmant une annonce à Reuters d'un représentant de l'administration du président Joe Biden. Cette mesure a été décidée alors que Washington anticipe un possible afflux croissants de migrants à la frontière mexicaine avec la levée programmée, le 11 mai, de restrictions frontalières liées au COVID qui permettent aux autorités américaines d'expulser rapidement vers le Mexique des migrants issus d'un pays tiers, sans que ceux-ci puissent demander l'asile. Joe Biden, qui a annoncé briguer une réélection l'an prochain, peine à enrayer depuis son arrivée à la Maison blanche en janvier 2021 une vague de migration clandestine sans précédent à la frontière sud des Etats-Unis. S'exprimant sous couvert d'anonymat, le représentant américain a déclaré que les soldats supplémentaires auront pour mission de soutenir le travail de la police aux frontières, sans mener des opérations de maintien de l'ordre, se chargeant plutôt de contribuer aux travaux de surveillance et de recensement. Pour l'heure, quelque 2.500 soldats de la Garde nationale sont déjà déployés à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Interrogé en conférence de presse sur les renforts militaires à cette frontière, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré que les Etats-Unis étaient un pays souverain et que le Mexique respectait leurs décisions. Par le passé, l'armée américaine a déjà été appelée en renfort pour contribuer à la sécurité de la frontière sud, notamment durant les mandats du républicain George W. Bush et du démocrate Barack Obama. Les déploiements de soldats à la frontière agacent traditionnellement le Pentagone, dont les dirigeants se plaignent en privé que les missions ordinaires conviennent davantage aux agences de maintien de l'ordre et estiment que la réactivité de l'armée par ailleurs peut être affectée. (Reportage Idrees Ali et Ted Hesson, avec le bureau de Mexico; version française Jean Terzian)