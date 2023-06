Les États-Unis vont réintégrer l'Unesco à partir de juillet

Les États-Unis vont réintégrer l'Unesco à partir de juillet













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Après plus de quatre ans d'absence, les États-Unis ont décidé de réintégrer l'Unesco à partir de juillet 2023, a annoncé lundi l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. "La Directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, a réuni ce midi les représentants des 193 Etats membres (...) pour les informer que les Etats-Unis d'Amérique lui ont communiqué officiellement leur décision de réintégrer l'Organisation à compter de juillet 2023 sur la base d'un plan de financement concret", indique l'Unesco dans un communiqué. L'ancien président Donald Trump avait annoncé en 2017 le retrait, effectif au 31 décembre 2018, des États-Unis de l'organisation onusienne basée à Paris, l'accusant de discrimination anti-israélienne. Ce retour annoncé de Washington est rendu possible par l'accord trouvé au Congrès en décembre 2022 autorisant des contributions financières à l'Unesco, rappelle l'organisation. Durant la présidence de Ronald Reagan en 1984, les Etats-Unis avaient invoqué la lutte contre la propagande, notamment en Afghanistan, pour se retirer une première fois de l'Unesco, dont ils étaient alors le plus gros contributeur, avant d'y revenir en 2003. La réintégration des Etats-Unis était une priorité de la Française Audrey Azoulay, à la tête de l'organisation notamment connue pour ses activités d'alphabétisation et le classement de lieux et de traditions sur la liste du Patrimoine mondial de l'Humanité. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)