Les États-Unis vont réintégrer l'Unesco à partir de juillet

PARIS, 12 juin (Reuters) - Les États-Unis ont décidé de réintégrer l'Unesco à partir de juillet 2023, a déclaré lundi l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. "La Directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, a réuni ce midi les représentants des 193 Etats membres (...) pour les informer que les Etats-Unis d'Amérique lui ont communiqué officiellement leur décision de réintégrer l'Organisation à compter de juillet 2023 sur la base d'un plan de financement concret", indique l'Unesco dans un communiqué. L'ancien président Donald Trump avait annoncé en 2017 le retrait, effectif au 31 décembre 2018, des États-Unis de l'organisation onusienne basée à Paris, l'accusant de discrimination anti-israélienne. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)