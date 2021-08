Les Etats-Unis vont proposer la vaccination aux migrants, selon le Washington Post

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'administration Biden se prépare à proposer aux migrants se trouvant sous sa garde à la frontière mexicaine de se faire vacciner contre le COVID-19, rapporte mardi le Washington Post.

Selon les grandes lignes de ce nouveau plan, le ministère de la Sécurité intérieure vaccinera les migrants peu après leur entrée sur le territoire américain, indique le journal, qui cite deux responsables du ministère préférant conserver l'anonymat.

Jusqu'à présent, seul un nombre limité de migrants ont été vaccinés alors qu'ils se trouvent dans des centres de rétention de l'agence américaine de l'immigration et des douanes (U.S. Immigration and Customs Enforcement), précise le Washington Post.

Le plan n'a pas encore été finalisé, précise le journal.

(Mohammad Zargham; version française Camille Raynaud)