Les Etats-Unis vont nouer des relations avec la junte au Niger (Financial Times)

Les Etats-Unis vont nouer des relations avec la junte au Niger (Financial Times)













(Reuters) - Les Etats-Unis vont nouer des relations avec la junte militaire au Niger, reconnaissant de fait la prise de pouvoir de l'armée lors d'un coup d'Etat en juillet, rapporte le Financial Times dimanche. "Nous nous engageons dans la région de manière cohérente avec nos lois afin de pouvoir continuer à garantir la sécurité dans la région", a dit Judd Devermont, directeur des Affaires africaines au conseil de sécurité nationale, cité par le Financial Times. La France, qui ne reconnaît pas la junte ayant renversé le président Mohamed Bazoum, s'est résolue à engager le retrait de ses troupes du Niger ce mois-ci. (Rédigé par Jose Joseph à Bangalore, version française Bertrand Boucey)