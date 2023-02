Les États-Unis vont fournir des roquettes longue portée à l'Ukraine

par Mike Stone WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis fourniront pour la première fois à l'Ukraine des roquettes à longue portée dans le cadre de la nouvelle aide de 2,2 milliards de dollars (2,0 milliards d'euros) prévue par Washington, a annoncé vendredi un responsable américain. Cette nouvelle aide intervient alors que Washington a annoncé le mois dernier l'envoi à Kyiv de chars lourds de combat Abrams, répondant à une demande de longue date des autorités ukrainiennes et mettant fin à des divergences diplomatiques entre alliés occidentaux. Les nouvelles roquettes s'ajouteront aux systèmes de lance-roquettes Himars, qui ont été déterminants à l'automne dans la contre-offensive de l'Ukraine contre les forces russes après leur livraison en juin dernier. (Reportage Mike Stone; version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)