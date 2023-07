Les Etats-Unis vont annoncer une nouvelle aide militaire de 400 400 millions de dollars à l'Ukraine

par Mike Stone et Steve Holland WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis prévoient d'annoncer une nouvelle aide militaire militaire à l'Ukraine d'un montant de 400 millions de dollars (359,6 millions d'euros), ont déclaré vendredi trois responsables américains. Cette nouvelle aide, qui pourrait être annoncée mardi, ne comprend pas d'armes à sous-munitions, ont précisé deux des responsables. Des véhicules blindés de transport de troupes Stryker, du matériel de déminage, des munitions pour les systèmes de défense aérienne NASAMS et pour les lance-roquettes multiples Himars, des armes anti-chars et des munitions pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot et Stinger sont prévus dans ce nouveau programme d'aide. (Reportage Mike Stone et Steve Holland à Washington; version française Camille Raynaud)