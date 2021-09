Les États-Unis virent en tête à l'issue de la première journée

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Favoris, les Américains tiennent pour l'instant leur rang. À l'issue de la première journée de la Ryder Cup, les États-Unis mènent 6 à 2 face à l'Europe. 8 doubles ont été joués ce vendredi : les paires Dustin Johnson / Collin Morikawa, Daniel Berger / Brooks Koepka et Patrick Cantlay / Xander Schauffele ont remporté leur foursome en début de journée. L'Europe a sauvé l'honneur avec le succès des Espagnols Sergio Garcia et Jon Rahm. Dans l'après-midi, Team USA a récidivé lors des fourballs. Tony Finau et Harris English ainsi que Dustin Johnson et Xander Schauffele se sont imposés. Dans les deux autres matchs, les équipes ont terminé à égalité et sont partagées un point. La Ryder Cup se poursuit ce samedi avec 8 doubles et se terminera dimanche par 16 simples.