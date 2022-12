Les Etats-Unis sur le point de livrer des missiles Patriot à l'Ukraine

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis mettent la dernière main à un projet de livraison à l'Ukraine de systèmes de missiles de défense Patriot, ont déclaré mardi à Reuters trois représentants américains, indiquant qu'une annonce officielle pourrait être effectuée dès cette semaine.

Kyiv a demandé à ses soutiens occidentaux des systèmes de défense aérienne, dont les Patriots américains, afin de se protéger contre les bombardements à répétition effectués par la Russie, notamment contre des infrastructures énergétiques.

Très prisé car considéré comme l'un des systèmes les plus avancés, le Patriot est souvent disponible en quantités limitées.

"C'est très, très significatif", a commenté Alexander Vindman, colonel à la retraite qui était en charge de la politique de la Maison blanche à l'égard de l'Ukraine lors de la présidence de Donald Trump.

Deux représentants américains, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré qu'une annonce pourrait intervenir jeudi. Le plan du Pentagone doit être approuvé par le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, et soumis au paraphe du président Joe Biden.

Le Pentagone a décliné tout commentaire sur le sujet lors d'un point de presse.

(Reportage Phil Stewart et Idrees Ali, avec Kanishka Singh et Steve Holland; version française Sophie Louet et Jean Terzian)