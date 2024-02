Les États-Unis sanctionnent 93 entités liées à la Russie

WASHINGTON, 23 février (Reuters) - Les États-Unis ont imposé de nouvelles restrictions commerciales à 93 entités basées en Russie, Chine, Turquie, Kirghizstan, Inde, Corée du Sud et aux Émirats arabes unis, pour avoir soutenu l'effort de guerre de la Russie en Ukraine, selon un avis du gouvernement fédéral publié en ligne vendredi. Ces entités ont été inscrites sur une "liste noire" établie pas le département du Commerce qui leur interdit les livraisons par des entreprises américaines. Parmi les entités ajoutées à la liste, 63 sont originaires de Russie, 16 de Turquie, huit de Chine et quatre des Émirats arabes unis. Ces mesures du Trésor américain, annoncées en même temps que des sanctions britanniques et européennes, s'inscrivent dans le cadre d'un train de sanctions porté par l'administration de Joe Biden, deux ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. A lire aussi... Les États-Unis ont par ailleurs annoncé vendredi des sanctions visant plus de 500 individus ou entités liés à l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. En début de semaine, l'Union européenne a également approuvé un treizième train de sanctions contre la Russie. (Reportage Karen Freifeld, version française Carole Lebreton, édité par Kate Entringer)