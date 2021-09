Les États-Unis remportent la 43e Ryder Cup

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Une démonstration de vendredi à dimanche. Largement dominateurs, les Américains se sont imposés 19 à 9 face aux Européens lors de la 43e édition de la Ryder Cup. 8 des 12 points distribués lors des simples ont été glanés par Team USA : Patrick Cantlay, Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Justin Thomas et Daniel Berger se sont imposés. Collin Morikawa et Jordan Spieth ont partagé le point respectivement avec Viktor Hovland et Tommy Fleetwood. Côté européen, Rory McIlroy, Ian Poulter et Lee Westwood ont sauvé l'honneur. Après leur défaite en 2018 en France, les Américains reprennent le trophée. 10 points d'écart, c'est le plus haut total depuis que les États-Unis et l'Europe sont opposés.