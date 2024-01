Les Etats-Unis réinscrivent les Houthis sur la liste des organisations terroristes

Les Etats-Unis réinscrivent les Houthis sur la liste des organisations terroristes













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis ont réinscrit mercredi les Houthis yéménites sur la liste des organisations terroristes internationales en raison de leurs attaques répétées contres des navires de commerce transitant par la mer Rouge, ont annoncé des responsables de l'administration Biden. Cette réinscription sur la liste noire américaine vise à réduire les financements et l'approvisionnement en armes des Houthis, alliés à l'Iran. Les attaques des Houthis, qui disent agir en soutien des Palestiniens dans la bande de Gaza, perturbent le commerce et font craindre un rebond de l'inflation mondiale en raison des surcoûts générés par le transport plus long ou plus risqué des marchandises, entre l'Asie et l'Europe notamment. "Ces attaques correspondent à la définition classique du terrorisme", a déclaré l'un des responsables gouvernementaux américains qui ont informé les journalistes de la décision de Washington. Les Etats-Unis, qui ont constitué une force militaire internationale pour protéger le trafic maritime en mer Rouge, pourraient retirer les Houthis de leur liste noire si le mouvement chiite yéménite cesse ses attaques, a précisé un autre responsable. (Reportage de Simon Lewis et Steve Holland, version française Tangi Salaün)