Les États-Unis proposent de réduire de 56% les émissions des véhicules d'ici à 2032

par David Shepardson WASHINGTON, 12 avril (Reuters) - L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a proposé mercredi des réductions radicales des émissions des voitures et camions neufs jusqu'en 2032, ce qui pourrait signifier que deux nouveaux véhicules sur trois vendus d'ici dix ans seront électriques. La proposition, qui représente une réduction annuelle moyenne de la pollution de 13%, est la plus exigeante à ce jour aux États-Unis. Selon l'EPA, ces règles, appliquées aux modèles des années 2027-2032 réduiront les émissions de CO2 de plus de 9 milliards de tonnes jusqu'en 2055, ce qui équivaut à plus de deux fois les émissions totales de CO2 aux États-Unis l'année dernière. L'agence estime que les bénéfices nets jusqu'en 2055 se situent entre 850 et 1,6 milliard de dollars (778-1,5 milliard d'euros). D'ici à 2032, cela coûterait environ 1.200 dollars par véhicule et par constructeur, mais le changement permettrait à un propriétaire d'économiser plus de 9.000 dollars en moyenne sur les coûts de carburant, d'entretien et de réparation sur une période de huit ans. Pour répondre aux exigences de cette proposition, les constructeurs automobiles devraient produire 60% de véhicules électriques (VE) d'ici 2030 et 67% d'ici 2032, alors que seulement 5,8% des véhicules américains vendus en 2022 étaient des VE. Dans sa proposition, l'EPA estime que 50% des nouveaux véhicules professionnels tels que les bus et les bennes à ordures pourraient être des VE d'ici 2032, ainsi que 35% des véhicules de transport routier de courte distance et 25% pour les VE de longue distance. (Reportage David Shepardson ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)