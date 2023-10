Les Etats-Unis prêts à apporter tout soutien à Israël, déclare Biden

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis sont prêts à offrir à Israël "tous les moyens de soutien appropriés" face à l'offensive surprise lancée samedi par le Hamas contre l'Etat hébreu, a déclaré samedi Joe Biden au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'un entretien téléphonique. Le président américain a également mis en garde "toute partie hostile à Israël qui chercherait à tirer avantage de la situation", a ajouté Joe Biden dans un communiqué. L'attaque survient alors que l'administration de Joe Biden s'efforce de négocier un accord de normalisation des liens entre Israël et l'Arabie saoudite assorti d'un pacte de défense entre Washington et Ryad. Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, mouvement considéré comme terroriste par Washington et soutenu par l'Iran, a déclaré lors d'un discours samedi que les pays arabes ne pouvaient pas compter sur Israël pour leur protection. (Steve Holland, avec Hatem Maher, version française Jean-Stéphane Brosse)