Les États-Unis préparent un soutien logistique et militaire pour le Japon après le séisme

Les États-Unis préparent un soutien logistique et militaire pour le Japon après le séisme













Crédit photo © Reuters

(Précision titre) WAJIMA, Japon (Reuters) - Les États-Unis ont déclaré vendredi préparer un soutien logistique militaire et de l'aide pour les régions du Japon dévastées par le séisme, qui a fait 92 morts, détruit des communautés isolées et forcé l'évacuation d'environ 33.000 personnes. "Les États-Unis sont là pour soutenir notre ami et allié dans sa réponse au tremblement de terre. Un soutien logistique militaire, de la nourriture et d'autres fournitures sont en cours de préparation", a indiqué l'ambassadeur des États-Unis au Japon, Rahm Emanuel, sur le réseau social X (ex-Twitter). L'ambassade des États-Unis au Japon a déclaré dans un communiqué que le pays enverrait une aide de 100.000 dollars comprenant des couvertures, de l'eau et des fournitures médicales. Le Japon est en pourparlers avec les États-Unis au sujet d'une aide d'urgence et a rejeté pour l'instant les offres d'autres pays, dont la Chine. "Nous n'acceptons aucune aide en personnel ou en matériel de la part d'autres pays ou régions pour le moment, compte tenu de la situation sur le terrain et des efforts qu'il faudrait déployer pour les recevoir", a déclaré Yoshimasa Hayashi, porte-parole du gouvernement japonais. Un responsable américain, qui a refusé d'être nommé, a déclaré à Reuters que les deux gouvernements se coordonnaient sur une éventuelle assistance des troupes américaines. Selon le Conseil de Chicago sur les affaires mondiales, environ 54.000 membres des forces américaines sont basés au Japon, soit la plus grande présence militaire américaine à l'étranger. Les forces américaines au Japon se sont dit prêtes "à soutenir nos alliés japonais en cette période difficile". Avec plus de 200 personnes portées disparues, cette catastrophe est probablement la plus meurtrière depuis 2016, et la plus grave depuis le séisme et le tsunami qui ont frappé la côte est du Japon en 2011. Les forces armées américaines s'étaient fortement impliquées dans les opérations de secours lors du tremblement de terre de 2011, en envoyant plus de 24.000 personnes, 24 navires et 189 avions. Par ailleurs, les garde-côtes japonais ont déclaré rechercher une personne portée disparue, emportée par les eaux dans la ville de Suzu. Elle serait la première victime potentielle connue de la montée des eaux après le séisme jusqu'à présent. (Reportage Kiyoshi Takenaka et Chris Gallagher à Wajima, Kantaro Komiya, Sakura Murakami et Yukiko Toyoda à Tokyo ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)