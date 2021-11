Les Etats-Unis ordonnent à leur personnel non-essentiel de quitter l'Ethiopie

NAIROBI (Reuters) - Les Etats-Unis ont ordonné à leur personnel non-essentiel de quitter l'Ethiopie où les combats font rage, a déclaré samedi l'ambassade américaine à Addis-Abeba.

L'armée éthiopienne a appelé vendredi ses soldats retraités à revêtir l'uniforme pour participer à la guerre contre les rebelles du Tigré et leurs alliés, qui menacent d'avancer vers la capitale, située à un peu plus de 300 km au sud de leurs positions actuelles..

Le Danemark et l'Italie ont également demandé à leurs ressortissants de quitter le pays tant que les vols commerciaux sont maintenus.

"Des incidents liés aux troubles civils et à la violence ethnique peuvent se produire à tout moment. La situation peut se dégrader encore et conduire à des pénuries alimentaires, à des ruptures de communication et à des perturbations dans les tranports", peut-on lire sur le site internet de l'ambassade américaine.

Face à l'escalade des violences, de nombreux pays africains et occidentaux ont lancé jeudi un appel au cessez-le-feu, qui n'a pas rencontré beaucoup d'écho jusqu'à présent.

(Rédaction d'Addis-Abeba, rédigé par Duncan Miriri, version française Sophie Louet)