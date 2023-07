Les États-Unis ont détruit leurs dernières réserves d'armes chimiques

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis ont détruit leurs dernières réserves d'armes chimiques, a annoncé vendredi le président américain Joe Biden. Washington a ratifié en 1997 la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC), qui interdit la mise au point, la fabrication, le stockage et l'usage des armes chimiques. Les signataires de la CIAC sont tenus de détruire leurs stocks d'armes chimique d'ici au 30 septembre 2023. "Je suis fier d'annoncer aujourd'hui que les Etats-Unis ont détruit en toute sécurité la dernière munition de ce stock, ce qui nous rapproche d'un monde libéré des horreurs des armes chimiques", a déclaré Joe Biden dans un communiqué publié par la Maison blanche. En 1968, les réserves américaines d'armes chimiques atteignaient près de 40.000 tonnes, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies. Les armes chimiques ont fait leur apparition au cours de la Première Guerre mondiale, durant laquelle elles ont tué près de 100.000 personnes, selon les Nations unies. L'Onu estime que ces armes ont depuis lors fait plus d'un million de victimes dans le monde. (Reportage Idrees Ali, avec la contribution de Dan Whitcomb; version française Camille Raynaud)