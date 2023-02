Les Etats-Unis ont abattu un "objet" volant au-dessus de l'Alaska

Les Etats-Unis ont abattu un "objet" volant au-dessus de l'Alaska













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Un avion de chasse américain a abattu vendredi au-dessus de l'Alaska un objet volant à haute altitude, sur ordre du président Joe Biden, a annoncé vendredi la Maison blanche moins d'une semaine après la destruction d'un ballon espion chinois par les forces américaines. L'engin, qui avait la taille d'une petite voiture, volait à une altitude d'environ 40.000 pieds (12.190 mètres) et représentait une "menace raisonnable pour la sécurité du trafic aérien", a indiqué la Maison blanche. "Nous ne savons pas à qui appartient cet objet", a déclaré aux journalistes le porte-parole du conseil de sécurité nationale, John Kirby. Les autorités américaines en sauront plus prochainement, les débris de l'objet s'étant échoués dans les eaux territoriales des Etats-Unis, qui sont gelées dans cette région à cette période de l'année, a-t-il ajouté. L'engin, que John Kirby a pris soin de ne pas qualifier de "ballon", a été abattu par un chasseur de l'US Northern Command (Commandement Nord) au-dessus de l'extrême nord-est de l'Alaska, près de la frontière canadienne. Rien n'indique que l'objet, repéré jeudi soir, ait représenté une menace militaire pour les personnes au sol ni s'il était équipé de dispositifs de surveillance, a déclaré un responsable de l'administration de Joe Biden. Les Etats-Unis ont abattu le 4 février à l'aide d'un missile un ballon espion chinois volant à haute altitude, dont les débris sont actuellement récupérés par les Américains. L'incident a provoqué une crise diplomatique entre Washington et Pékin, les Etats-Unis reportant une visite du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken dans la capitale chinoise et la Chine dénonçant une réaction excessive face à ce qu'elle présente comme un ballon d'observation météorologique. (Reportage Andrea Shalal et Steve Holland, version française Jean-Stéphane Brosse)