Les États-Unis ont abattu quatre drones en mer Rouge

Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Les États-Unis ont abattu quatre drones qui se dirigeaient vers un destroyer américain dans le sud de la mer Rouge et qui auraient été lancés depuis des zones du Yémen contrôlées par les Houthis, a déclaré samedi le Commandement central américain (Centcom) samedi. "Ces attaques sont les 14e et 15e contre des navires commerciaux par des rebelles houthis depuis le 17 octobre", a indiqué le Centcom dans un message sur X, anciennement Twitter. Les Houthis, alliés de l'Iran, qui contrôlent la majeure partie du Yémen, perturbent le commerce mondial en attaquant les navires qui passent par le détroit de Bab el Mandeb, à l'extrémité sud de la mer Rouge, en réponse, disent-ils, à la guerre menée par Israël à Gaza. Le commandement central des forces navales américaines a précisé avoir répondu à des appels de détresse de deux navires attaqués. Un pétrolier battant pavillon norvégien a signalé avoir évité de peu une attaque de drone, et un pétrolier appartenant au Gabon et battant pavillon indien a dit avoir été touché par une attaque unilatérale. Deux missiles balistiques ont également été "tirés sur les voies maritimes internationales dans le sud de la mer Rouge depuis les zones du Yémen contrôlées par les Houthis". "Aucun navire n'a été touché par ces missiles balistiques." Les États-Unis ont lancé il y a trois jours l'opération internationale "Gardien de la prospérité" pour sécuriser le trafic maritime en mer Rouge face aux attaques répétées des Houthis du Yémen. (Reportage Adam Makary et Ahmed Tolba au Caire et Urvi Dugar à Bangalore ; version française Kate Entringer)