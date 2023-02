Les Etats-Unis ont abattu le ballon chinois qui survolait leur territoire

Crédit photo © Reuters

par Phil Stewart, Steve Holland et Jeff Mason WASHINGTON (Reuters) - Un avion militaire américain a abattu le ballon chinois qui survolait les Etats-Unis et que Washington suspectait d'être un ballon espion alors qu'il flottait samedi au large de la Caroline du Sud. "Nous l'avons abattu et je tiens à féliciter les pilotes qui ont accompli cette tâche", a déclaré le président américain, Joe Biden. Le gouvernement américain avait ordonné l'interruption du trafic aérien près de la côte de la Caroline du Sud peu avant que l'opération ne soit menée en raison d'une "opération de sécurité nationale". Washington avait estimé que la présence d'un ballon dans l'espace aérien américain était une "violation claire" de la souveraineté des Etats-Unis et une situation "inacceptable". L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a indiqué que le trafic aérien avait repris dans les aéroports de Wilmington, Myrtle Beach et Charleston, situés en Caroline du Sud. La Chine a dit regretter qu'un "dirigeable" en provenance de Chine ait pénétré dans l'espace aérien américain, affirmant que l'engin était destiné notamment à des fins météorologiques civiles. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a reporté sa visite en Chine, qui devait débuter vendredi, après la détection du ballon chinois dans l'espace aérien américain. (Reportage Steve Holland, Jeff Mason, Phil Stewart et David Shepardson, rédigé par Phil Stewart et Diane Bartz; version française Camille Raynaud)