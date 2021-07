Les États-Unis nomment un envoyé spécial en Haïti

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les États-Unis ont nommé jeudi un envoyé spécial chargé de coordonner l'aide américaine en Haïti après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet.

Daniel Foote, membre du corps diplomatique, travaillera aux côtés de l'ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince, Michele Sison, pour assurer la coordination des efforts d'assistance dans plusieurs domaines, notamment l'aide humanitaire, la sécurité et les enquêtes, a indiqué le département d'État dans un communiqué.

"L'envoyé spécial travaillera avec les partenaires haïtiens et internationaux pour faciliter la paix et la stabilité à long terme et soutenir les efforts visant à organiser des élections présidentielles et législatives libres et équitables", a ajouté le département d'Etat.

