Les Etats-Unis mènent de nouvelles frappes contre des cibles houthies au Yémen

Les Etats-Unis mènent de nouvelles frappes contre des cibles houthies au Yémen













Crédit photo © Reuters

par Phil Stewart et Idrees Ali WASHINGTON (Reuters) - L'armée américaine a déclaré mercredi que ses forces avaient mené des frappes contre des cibles houthies au Yémen. Le Commandement central américain (Centcom) a indiqué dans un communiqué publié sur le réseau social X (ex-Twitter) que les frappes avaient visé 14 missiles avant qu'ils ne soient tirés, précisant que les projectiles représentaient une menace imminente pour les navires se trouvant dans la région. "Ces missiles sur des pas de tirs représentaient une menace imminente pour les navires commerciaux et les bateaux de la marine américaine dans la région, et pouvaient être tirés à tout moment, (ce qui a poussé) les forces américaines à faire usage de leur droit et de leur devoir de se défendre", a dit le Centcom. Les attaques menées par les rebelles Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, contre des navires de commerce transitant par la mer Rouge depuis le mois de novembre perturbent le commerce et font craindre un rebond de l'inflation mondiale en raison des surcoûts générés par le transport plus long ou plus risqué des marchandises, entre l'Asie et l'Europe notamment. Les Houthis, qui contrôlent la majeure partie du Yémen, affirment mener des opérations par solidarité avec les Palestiniens. L'armée américaine a déclaré plus tôt mercredi qu'un drone lancé depuis les zones contrôlées par les rebelles avait touché un navire américain dans le golfe d'Aden. Les Etats-Unis ont par ailleurs réinscrit mercredi les Houthis sur la liste des organisations terroristes internationales en raison de leurs attaques répétées en mer Rouge. (Avec la contribution de Dan Whitcomb, rédigé par par Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)