Les Etats-Unis, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne forment un groupe pour renforcer les liens avec le Pacifique

(Reuters) - Les Etats-Unis, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont créé un groupe informel visant à renforcer les liens économiques et diplomatiques avec les nations insulaires du Pacifique, a annoncé vendredi la Maison blanche.

Le groupe, appelé Partners in the Blue Pacific (Partenaire dans le Pacifique bleu en français) (PBP), soutiendra le régionalisme du Pacifique et à renforcer les liens économiques entre les îles du Pacifique et le reste du monde.

"Nous sommes unis dans notre détermination à soutenir une région qui profite aux peuples du Pacifique. Nous sommes également unis dans la manière dont nous concrétiserons cette vision - selon les principes du régionalisme du Pacifique, de la souveraineté, de la transparence, de la responsabilité et, surtout, sous la conduite et la direction des îles du Pacifique", a précisé la Maison blanche.

L'administration Biden s'est engagée à fournir des ressources supplémentaires à la région Indo-Pacifique, alors que la Chine cherche à renforcer ses liens économiques, militaires et sécuritaires avec les nations du Pacifique.

