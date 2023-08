Les Etats-Unis, la France démantèlent la plateforme cybercriminelle Qakbot

(Reuters) - Une opération menée par plusieurs pays occidentaux, dont les Etats-Unis et la France, a permis de démanteler la plateforme Qakbot utilisée par de nombreux pirates informatiques pour commettre des délits financiers, ont annoncé mardi les autorités françaises et américaines. "Le logiciel malveillant Qakbot a infecté plus de 700.000 ordinateurs, facilité le déploiement de rançongiciels et infligé des centaines de millions de dollars de préjudices à des entreprises, des prestataires de soins et des administrations publiques à travers le monde", a déclaré le département américain de la Justice dans un communiqué. Parmi les quelque 700.000 machines identifiées comme infectées, 26.000 l'ont été en France, a précisé la procureure de la République de Paris dans un communiqué distinct. Six serveurs, sur les 170 à l'origine de ce logiciel malveillant, se trouvaient sur le territoire français, a ajouté Laure Beccuau dans un communiqué. L'opération, menée samedi dernier, a impliqué les autorités policières et judiciaires américaines, françaises, allemandes et néerlandaises. Elle a permis la saisie de 8,6 millions de dollars en cryptomonnaies, selon la procureure de Paris. "Dans la nuit du 26 août 2023, le FBI a procédé à la redirection du trafic vers des serveurs sous son contrôle, libérant toutes les machines du botnet, et rendant celui-ci tout à fait inopérant", a-t-elle déclaré dans le communiqué. "L'opération a conduit en outre à la coupure d'une cinquantaine de serveurs répartis entre les quatre pays partenaires, puis à la mise hors opération du reste de l'infrastructure." (Christopher Bing et David Ljunggren, rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian)