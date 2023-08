Les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon réunis à Camp David pour renforcer leurs relations

Crédit photo © Reuters

par Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom CAMP DAVID, Maryland (Reuters) - Le président américain Joe Biden a accueilli vendredi les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon à l'occasion du sommet de Camp David lors duquel les trois pays devraient renforcer leurs relations économiques et militaires. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, a déclaré lors d'une conférence de presse que des "mesures significatives" pour améliorer la coopération en matière de sécurité entre les trois pays seraient annoncées lors de la réunion. Ces mesures comprendront un plan d'exercices militaires pluriannuel, une coordination et une intégration plus poussées en matière de défense contre les missiles balistiques, ainsi qu'un meilleur partage des renseignements, une communication de crise et une coordination des politiques "qui vont de pair avec la réponse à des situations d'urgence dans la région Indo-Pacifique", a indiqué Jake Sullivan. Les dirigeants dévoileront également de nouvelles initiatives en matière de sécurité économique et énergétique, a-t-il ajouté. Joe Biden, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida devraient s'entretenir durant de longues heures dans la résidence présidentielle du Maryland pour élaborer des stratégies sur la manière de gérer les tensions, notamment dans la région Indo-Pacifique. Fumio Kishida et Yoon Suk-yeol, en veste et sans cravates, se sont avancés ensemble pour serrer la main de Joe Biden avant d'entrer dans Aspen Lodge, la résidence présidentielle, pour participer à un déjeuner de travail. "Renforcer les liens entre nos démocraties est depuis longtemps l'une de mes priorités", a déclaré Joe Biden. "Nos pays sont plus forts et le monde serait plus sûr si nous restons unis." "Nos trois pays doivent être fermement unis afin que notre liberté ne soit ni menacée ni entachée", a dit Yoon Suk-yeol. Fumio Kishida a estimé que la réunion démontrait que les trois pays "écrivent, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle histoire". (Reportage Trevor Hunnicutt à Camp David, David Brunnstrom et Susan Heavey à Washington, avec la contribution de Hyonhee Shin à Séoul; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)