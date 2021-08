Les États-Unis l'emportent en patronnes

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Pour l'ultime finale des sports collectifs aux Jeux olympiques, l'Équipe féminine des États-Unis de volley a décroché la médaille d'or en s'imposant face au Brésil (3-0). Après deux finales perdues face aux Auriverdes en 2008 et 2012, les Américaines sont arrivées sur le terrain avec une détermination sans faille qui les a mises dans les meilleures dispositions. Elles ont installé leur jeu, tranchantes en attaque et solides en défense, et les coéquipières de Jordan Larson n'ont jamais été inquiétées par des Brésiliennes trop peu inspirées. Sur un dernier smash de la capitaine de Team USA, les États-Unis se sont adjugés le premier sacre de leur histoire dans la discipline. Une médaille d'or qui permet aussi à la nation à la bannière étoilée de repasser devant la Chine en tête du tableau des médailles. Dans la petite finale, la Serbie s'est parée de bronze en battant la Corée du Sud (3-0).